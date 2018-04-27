Коломойский проиграл Нафтогазу суд в Лондоне

Лондонский международный арбитражный суд 26 апреля вынес арбитражное решение в споре по иску миноритарных акционеров Укрнафты против Нафтогаза.

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

«Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения Акционерного соглашения между Нафтогазом и компаниями Игоря Коломойского по корпоративному управлению Укрнафтой не подлежат выполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины», — говорится в сообщении.

В частности, отменена статья 9 соглашения в части, касающейся избрания главы правления Укрнафты из предложенных миноритариями (компаниями Коломойского) кандидатов. Кроме того, суд отменил положение, согласно которому миноритарии номинируют 5 из 11 членов наблюдательного совета Укрнафты при кворуме в 8 членов органа.

«Трибунал постановил, что в целом акционерное соглашение является действующим, хотя ключевые его положения по корпоративному управлению Укрнафты являются не подлежащими исполнению», — резюмируют в НАК.

Напомним, в январе 2010 года Нафтогаз и миноритарные акционеры Укрнафты (связанные с группой Приват компании Littop Enterprises Limited,

Bridgemont Ventures Limited, Bordo Managament Limited, Balliotti Enterprises Limited, Renalda Investments Limited) заключили акционерное соглашение, которое, в частности, определяло процедуру избрания главы и членов правления, а также наблюдательного совета и необходимого кворума крупнейшей нефтедобывающей компании страны.

Истцы заявили, что с января 2015 года Нафтогаз пытался захватить контроль над Укрнафтой, нарушая акционерное соглашение.