Конгресс США выпустил засекреченный доклад о вмешательстве РФ в выборы

Комитет Палаты представителей Конгресса США опубликовал доклад, посвященный расследованию обвинений России во вмешательстве в американские президентские выборы.

Документ (.pdf), датируемый 22 марта, частично засекречен — вымарана часть представленных доказательств того, что за кибератаками на Демократическую партию стояла Россия.

В докладе отмечается, что Россия с 2015 года вела кампанию по подрыву американских президентских выборов. В документе подробно рассмотрены методы воздействия на общественное мнение через кибератаки, социальные сети и государственные СМИ.