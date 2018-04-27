Консул США освободил резиденцию в Петербурге

Сотрудники петербургского генерального консульства США освободили резиденцию в центре города.

По данным источника «Интерфакса», уже около недели в здании не появляются ни консул Томас Лири, ни его супруга. В особняке в Гродненском переулке остались только россияне — представители охранного предприятия.

31 марта генконсульство США в Петербурге по требованию МИДа России освободило здание на Фурштатской улице. Покинуть резиденцию в Гродненском переулке дипломатам, по данным источника агентства, было предписано до 30 апреля.

Закрытие консульства и сокращение дипмиссии США в России стали ответом на высылку 60 российских дипломатов из США.

Из-за нехватки персонала для получения визы в США россиянам нужно ждать около 200 дней или ехать в другие страны, например, в Чехию, страны Балтии или на Украину.