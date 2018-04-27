Кремль отказался вмешаться в дискуссию о блокировках Роскомнадзора

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уклонился от конкретного ответа на вопрос о соотношении интересов российских интернет-пользователей и массовых блокировок Роскомнадзором IP-адресов в попытках закрыть доступ к мессенджеру Telegram, сообщает РИА Новости.



Песков заявил, что «нужно обладать необходимой технической экспертизой, чтобы соглашаться или не соглашаться с такими заявлениями».

Вместе с тем представитель Кремля отметил: «Мы неоднократно подчеркивали, что Роскомнадзор работает по ограничению доступа к упомянутому мессенджеру во исполнение вердикта суда. Но, безусловно, конечно, эта работа не должна создавать помехи для других сервисов».

Ранее стало известно, что в ночь на 27 апреля были заблокированы IP-адреса российских социальных сетей и ряда зарубежных ресурсов. Роскомнадзор заявил, что это было сделано ненамеренно и вызвано техническими особенностями. В ответ представители соцсетей обвинили ведомство в незнании принципов работы интернета.