Легковушка въехала в толпу пешеходов в Петербурге

Во Фрунзенском районе Петербурга при аварии одна из машин вылетела на тротуар, сбив трех пешеходов. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

По данным полиции, «Лада Приора» врезалась в остановившуюся на красный свет «Шкоду Октавию».

От удара «Шкоду» вынесло на тротуар, машина сбила двух пенсионерок и 18-летнего парня, сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Тяжелее всех пострадала женщина 1946 года рождения. Травмы двух других пострадавших оцениваются как средней тяжести», — говорится в сообщении.