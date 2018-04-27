Лена Хромина любит страдать?

Я уже не верю никому. Есть ли на острове ещё настоящие люди, которым можно доверять? Золотая клетка, в которой я бесплодна, не даёт мне мыслить о тебе. Но очень часто я нарушаю правила и произношу твоё имя вслух. Ещё я постоянно занята чём-то. Вот написала кучу стихов и проз для нас. Талантливая вроде, а тут меня называют шлюхой, хотя количество моих половых партнеров настолько мизерное, что позавидует монашка. Знаешь, я скучаю. А может я просто люблю страдать?!