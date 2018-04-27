Я уже не верю никому. Есть ли на острове ещё настоящие люди, которым можно доверять? Золотая клетка, в которой я бесплодна, не даёт мне мыслить о тебе. Но очень часто я нарушаю правила и произношу твоё имя вслух. Ещё я постоянно занята чём-то. Вот написала кучу стихов и проз для нас. Талантливая вроде, а тут меня называют шлюхой, хотя количество моих половых партнеров настолько мизерное, что позавидует монашка. Знаешь, я скучаю. А может я просто люблю страдать?!
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Новости » Шоу-бизнес » Лена Хромина любит страдать?
Лена Хромина любит страдать?
Добавлено: 27 апр 2018 в 17:25, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 27 апр 2018 в 17:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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