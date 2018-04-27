Леша Чайчиц мотивирует своих подписчиков жить, как им хочется

Всем моим «доброжелателям», каждому из вас, кто посещает мою жизнь, да да именно жизнь через инстаграм, и пишет плохие слова, не верит в меня, ненавидит меня, презирает и прочее, скажу вам так! Я вас люблю! Дааа, показал вам фак, ну и что? Он добрый фак, и он не оскорбить вас желает, а мотивировать жить так, как вы хотите! Жить так, как вы всегда мечтали! Встаньте утром и сделайте, как хотите вы! Хоть раз в жизни рискните и пошлите всех в задницу! Босса, учителя, начальника, любого, кто посмеет вам указывать и вас оскорблять, вы должны уважать себя и любить. Все те, кто вас не любит, должны быть закопаны в могилках за большим забором далеко в вашей голове, забудьте их. Мотивация! Вот суть поста! И обратите внимание не в камеру, а за, за потому, что все недоброжелатели в лицо не скажут, они за клавиатурой гаджета пишут.Друзья, я занимаюсь многим, работаю сразу в нескольких направлениях, начал и набирать в сетевой бизнес команду, не боюсь! Я не впариваю, я предлагаю, я так же с 0 как и вы и не боюсь, я зарабатываю и на раскрутке аккаунтов, моделью, посредником, я вездесущ и я не встаю на работу в 7 утра и до 5 ожидая зп, я кайфую на Бали, кайфую на Сейшелах, в Лос-анжелесе, Китае, Москве, Минске, Доминикане, везде я был и я кайфую от жизни, а вы когда очнетесь? Я очнулся в 17 и начал делать, что хочу я, а когда вы очнетесь?! Мотивация и вера в себя! Любите себя, любите свое время и даже ошибки полезны.