Лидер оппозиции Армении потребовал полной смены кабмина

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Лидер армянской оппозиционной партийной фракции «Елк» Никол Пашинян потребовал от врио премьера Карена Карапетяна уйти в отставку. Как сообщает РИА Новости, в противном случае он пригрозил бойкотировать внеочередные парламентские выборы.

«Это может выразиться и в блокировании зданий. В этом случае расширятся объекты блокирования, например, свыше двух тысяч избирательных участков», — отметил Пашинян. Он добавил, что в случае его избрания премьер-министром страны оппозиция не будет бойкотировать выборы.

Ранее Пашинян заявлял, что если на этот пост не выберут его, то «в Армении вообще не изберут премьера».

27 апреля Никол Пашинян встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном, чтобы осудить ситуацию в Армении и возможные пути ее решения.

Карен Карапетян отказался от переговоров с Пашиняном в присутствии журналистов, так как публичные переговоры, по его мнению, не принесут результата

Никол Пашинян связал отказ Карапетяна с неразберихой, царящей в правящей Республиканской партии Армении.

«Еще вчера республиканцы говорили, что готовы к переговорам без предусловий. Но, как видите, место Карапетяна сейчас занимает мой рюкзак. Мы считаем, что победа народа на этом процессе должна быть закреплена де-юре», — заявил он Sputnik Армения.

Никол Пашинян скептически отозвался о выдвижении нейтрального кандидата на выборы премьер-министра республики 1 мая.

«Кто будет нести ответственность за этого нейтрального кандидата? А если потом будет что-то плохое, кто будет нести ответственность? Вся ответственность останется на нас [на оппозиции], и почему тогда наш кандидат не может быть премьером?» — цитирует его ТАСС.