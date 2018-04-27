Лидер протестов в Армении встретился с президентом страны

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Лидер протестов в Армении, член партии «Елк» Никол Пашинян обсудил ситуацию в стране с президентом Арменом Саркисяном.

Пашинян написал в Facebook, что накануне вечером встретился с главой государства.

«Мы обсудили ситуацию в Армении и возможные пути ее решения», — заявил оппозиционер.

Он отметил, что «Саргсян также привез с собой документы о том, что он утратил гражданство Великобритании в декабре 2011 года».

Кроме того Пашинян встретился с представителями правящей партии «Дашнакцутюн» Арменом Рустамяном и Арсеном Амбарцумяном. В соцсети Пашинян сообщил, что на встрече «обсудили сложившуюся ситуацию и пути решения проблем».

Тем временем исполняющий обязанности главы правительства Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с Пашиняном в присутствии журналистов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу премьера.

«Карен Карапетян остается при своем мнении: в присутствии журналистов переговоры будут безрезультатны», — сообщили там.

С 13 апреля в Армении проходят массовые акции протеста. Протестующие, добившиеся отставки премьера, бывшего президента Сержа Саргсяна, требуют назначить новым премьером Пашиняна.