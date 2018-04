Лидеры двух Корей начали историческую встречу

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин стал первым в истории южнокорейским лидером, ступившим на территорию Северной Кореи: после встречи с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном на демаркационной линии между двумя государствами и обмена рукопожатиями Мун Чжэ Ин переступил границу, сообщает Reuters.

Затем лидеры двух Корей вновь перешагнули границу и вернулись на территорию Южной Кореи — как подчеркивают СМИ, держась за руки.

Переговоры лидеров двух Корей проходят в здании Дворца мира на южнокорейской стороне пограничной деревни Пханмунджом. За столами сидели помимо самих президентов по два человека с каждой стороны, в том числе сестра Ким Чен Ына. Официальная часть началась с призыва Мун Чжэ Ина к достижению конкретных результатов — в ответ лидер КНДР признал, что их отсутствие разочаровало бы многих, и подчеркнул, что прибыл на переговоры «с чувством начала нового исторического процесса на пути к миру и процветанию». Ким Чен Ын также пообещал «хорошую откровенную искреннюю и честную дискуссию».

Около полудня Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин сделали перерыв на обед, причем лидер КНДР привез коллеге в подарок национальное северокорейское блюдо — гречневую лапшу нэнмён. Сам Ким Чен Ын вернулся на обед в свою страну — в лимузине, который бегом сопровождала охрана.

#BREAKING: North Korean leader Kim Jong-un makes history with a brief walk into South Korea for an ice-breaking #KoreaSummit pic.twitter.com/hsa4IM7O2v

— Jeffs (@jeffs_araujo35) 27 апреля 2018 г.

#KimJongUn's security: 'Not even an ant can pass through' https://t.co/T0XT0Oafkt pic.twitter.com/oXAjBakX8m

— The Straits Times (@STcom) 27 апреля 2018 г.

Начало межкорейского саммита поприветствовали Япония и США. Генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга выразил надежду, что лидеры двух корейских государств серьезно обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс пожелала корейскому народу всего наилучшего по случаю исторической встречи.