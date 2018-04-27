ЛНР: Украинские спецслужбы пытаются вербовать людей для терактов в республиках

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил в пятницу, что украинская Служба Безопасности не прекращает попыток вербовки людей на линии разграничения для совершения терактов.

В частности, Марочко заявил журналистам, что представители киевских спецслужб пытаются вербовать агентов в официальных пунктах пропуска между подконтрольной Украине территорией Донбасса и ЛНР.

«Украинские спецслужбы не оставляют попыток вербовки людей для сбора разведывательной информации, провокаций и совершения террористических актов на территории Луганской и Донецкой народных республик», - рассказал Марочко.

В пример он привел жителя Украины Алексея Иванова, задержанного СБУ на контрольном пункте въезда-выезда «Новотроицкое», когда он направлялся в ДНР к проживающей там матери. Сотрудник СБУ заявил Иванову, что тот сможет навестить мать лишь в том случае, если согласиться сотрудничать – передавать сведения о военных объектах в ДНР, а также скоплении там военной техники и военнослужащих.

Иванов, по словам Марочко, был вынужден согласиться сотрудничать с СБУ, так как понимал, что иначе он не сможет продолжить путь. В последствии сотрудники Службы безопасности Украины пытались установить с завербованным мужчиной связь, но он решил не возвращаться на Украину и остался в ДНР, разорвав все контакты с кураторами.