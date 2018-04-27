Мелания Трамп осталась без подарка от супруга на день рождения

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о дне рождения своей супруги Мелании, который она отмечала в четверг, двадцать шестого апреля.Трамп, как сообщает издание Mashable, появился в эфире Fox and Friends (это одно из любимых телевизионных шоу президента) и шокировал всех довольно внезапным заявлением — он, как выяснилось, ничего не подарил жене на сорокавосьмилетие."Да, наверное, у меня будут определенные проблемы из-за этого. Но я слишком занят, чтобы думать о подарке и выбирать его. На этот раз я не дарил ей подарок, зато преподнес прекрасные цветы и открытку", — заявил президент США.В середине февраля текущего года пользователи Интернета обратили внимание на довольно интересный факт, хорошо характеризующий отношения Дональда и Мелании Трамп — первая американская леди не упомянула своего супруга в публикациях в социальных сетях, посвященных Дню влюбленных.Накануне Мелания Трамп оказалась в центре внимания, когда участвовала в мероприятиях, организованных по случаю приезда в США Эммануэля Макрона, президента Франции. Мелания, в частности, подарила французскому лидеру оригинальную вещь — фрагмент обивки стула в рамке.