Мемория. Владимир Богораз

27 апреля 1865 года родился этнограф и писатель Владимир Богораз.

Личное дело

Владимир Германович Богораз (имя при рождении – Натан, 1865 – 1936) родился в городе Овруч Волынской губернии (ныне Житомирская область Украины), в семье учителя Менделя Богораза. В 1885 году для целей подпольной революционной работы принял православие, получив имя Владимир и отчество по крестному отцу.

В раннем детстве переехал с семьей в Таганрог, где окончил гимназию. В 1880 году поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, откуда перевелся на экономическое отделение юридического факультета. В конце 1880 входил в студенческий кружок «Народной воли», которым руководил Андрей Желябов. В 1882 году за участие в студенческой сходке был исключен из университета и выслан родной в Таганрог («Была незаконная сходка. Мы вышибли вон педелей. Одному субинспектору намылили бока, сходку оцепили и всю арестовали. Большая часть арестованных отделалась карцером. Выслали в общем человек 50.»).

Вел революционную агитацию среди рабочих металлического завода в Таганроге. В 1883 году был арестован, год провел в тюрьме. После освобождения перешел на нелегальное положение. К 1885 году стал одним из руководителей «Народной воли» на юге России, был редактором последнего номера журнала «Народная Воля», участвовал в съезде организации в Екатеринославе. После ареста в 1885 более полутора лет провел в одиночном заключении в Петропавловской крепости в Петербурге, затем был выслан Колымский край на десять лет.

В ссылке Владимир Богораз оказался в Среднеколымске. Там основным его занятием стало изучение народов крайнего Северо-Востока России: чукчей, эвенов, эскимосов, а также русских старожильческих общин. Он собирал фольклор, исследовал быт и религиозные представления, изучал языки. Участвовал в работе Якутской этнографической экспедиции Русского географического общества под руководством этнографа Дмитрия Клеменца (1894 – 1896). В 1896 году был опубликован его первый рассказ «Кривоногий», а в 1899 году вышла книга художественной прозы «Чукотские рассказы».

В 1899 году по ходатайству Академии наук Владимиру Богоразу было разрешено вернуться из ссылки. В Петербурге он стал сотрудником Музея антропологии и этнографии (Кунсткамеры), разбирая там этнографические коллекции народов северо-востока России, одновременно активно включился в литературную жизнь публикуя рассказы о народах севера, о жизни ссыльных, стихи, очерки.

Вскоре Владимир Богораз уезжает в США, чтобы принять участие в масштабном исследовательском проекте – Джесуповской Северо-Тихоокеанской экспедиции. Она была организована по инициативе и под руководством знаменитого антрополога Франца Боаса, спонсором экспедиции был бизнесмен и директор Американского музея естественной истории в Нью-Йорке Моррис Джесуп. Область действия отдельных экспедиционных групп охватывала территорию Сахалина, Приамурья, Якутии, Камчатки, Чукотки, Аляски, Канады, тихоокеанского побережья штатов Орегон и Вашингтон. Владимир Богораз возглавил анадырский отряд экспедиции. Другой российский ученый – Владимир Иохельсон, тоже бывший ссыльный народник – стал главой охотско-колымского отряда. Деятельность Богораза проходила на Чукотке, Камчатке, островах Берингова пролива. Он приобретал у местных народов предметы быта, проводил антропологические измерения, записывал предания. В 1901 году, завершив исследования он отправляется в Нью-Йорк для обработки собранных материалов.

Работая в Американском музее естественной истории над своими монографиями по этнографии и религии чукчей и азиатских эскимосов, Владимир Богораз нашел материал и для полевых исследований. Он описал быт недавно переселившихся в Канаду духоборов и опубликовал книгу очерков о них. В 1904 году Богораз прочитал на XIV Международном конгрессе американистов в Штутгарте доклад о религии чукчей. Вернулся в Россию в 1904 году и занялся общественной и литературной деятельностью. Был одним из организаторов Всероссийского крестьянского союза и Народно-социалистической партии, представлявшей легальное крыло российских социалистов. За участие в съезде крестьянского союза был арестован, но вскоре отпущен на поруки. В дальнейшим неоднократно подвергался административным и судебным преследованиям, в конце 1910 – начале 1911 года был арестован и провел в заключении несколько месяцев. Всего с 1905 по 1917 привлекался к суду около 20 раз.

Когда началась Первая мировая война, Владимир Богораз отправляется добровольцем на фронт и до 1917 года служит начальником санитарного отряда. В 1918 году снова стал работать в Музее антропологии и этнографии. С 1921 года также преподает на этнографическом отделении Географического института (с 1925 года – географический факультет Ленинградского университета), читая курсы «Эволюция хозяйственных форм и техники», «Материальная культуру первобытных народов», «Культура народов палеазиатского круга», «Шаманизм в социальном разрезе», руководит полевыми этнографическими исследования студентов. Богораз был одним из инициаторов создания Комитета содействия народностям северных окраин, возглавлял его ленинградское отделение. Также сыграл большую роль в создании Института народов Севера (профессор этого института с 1930 года). В 1932 году основал Музей истории религии.

В 1936 году Богораз отправился из Ленинграда в Ростов-на-Дону, где его брат, известный хирург, должен был сделать ему операцию. Но доехать он не смог и умер в поезде10 мая 1936 года. Похоронен Владимир Богораз на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

Владимир Германович Богораз arctic-info.ru

Чем знаменит

Уже в годы ссылки Владимир Богораз смог стать авторитетным экспертом по чукотской культуре и языку. В ходе Северо-Тихоокеанской экспедиции он собрал колоссальное количество фольклорных, этнографических, антропологических и лингвистических материалов, а изданные на английском языке монографии обеспечили ему мировое признание. В области лингвистики Владимир Богораз создал грамматики чукотского, эвенского языков, языка азиатских эскимосов (юитского), чукотско-русский словарь. В 1932 года совместно с чукотскими студентами создал первый букварь чукотского языка (Celgь-Kalekal «Красная грамота».), годом позже в его переводе на чукотский язык вышел учебник арифметики в двух частях. Автор работ о шаманизме, миграциях древних народов севера Евразии, мифологии, оленеводстве у народов Севера, монографии «Распространение культуры на земле. Основы этногеографии».

О чем надо знать

В области художественной литературы наиболее известны этнографические рассказы и повести Владимира Богораза из жизни чукчей, сибирских ссыльных («Чукотские рассказы», «Колымские рассказы»). Писал также стихи в основном социально-народнического содержания. Владимира Богораза также можно назвать основателем русской литературы в жанре фэнтези, благодаря его «палеолитическим романам» о жизни первобытного общества. Первый из них – «Восемь племен» – был написан в 1902 году. В 1909 году появился второй роман – «Жертвы дракона».

Жизни русских в Америке он посвятил повесть «Авдотья и Ривка» (1902), рассказ «Елка в Нью-Йорке» (1903) и роман «За океаном». После возвращения в Россию в 1904 году много писал в жанре очерка: сборники «Красное и черное», «Кругом Петербурга», «Передвинутые души» (1908) о впечатлениях от по России, по Волге и Кавказу. Охотничьи впечатления описаны в книгах «Очерки полярной охоты» и отдельных рассказах («На лося», «Царь-медведь»). В 1932 году была издана любопытная книга Богораза «USA. Люди и нравы Америки». Из крупных произведений в советское время Владимир Богораз написал романы «Союз молодых» и «Воскресшее племя» о новой жизни на Чукотке. Фантастический роман «Завоеватели Вселенной» остался незавершенным.

Прямая речь

Ветвь чукотского шаманства, о которой я начал говорить, носит более специальный характер и относится к тем шаманским превращениям у мужчин и женщин, при которых они претерпевают частичное или полное изменение пола. Для такого шаманства у чукоч существует особое название: "мягко-человеческое бытие" (jьrka-laul-vaьrgьn). "Мягкий мужчина" (jьrka-laul) обозначает человека, преобразованного в существо противоположного пола. Мужчина, изменивший свой пол, называется также "женоподобный" (?eucgic?). Женщина же в таких случаях называется "мужеподобная" (q?cikьcgic?).

Подобные превращения случаются по приказанию kelet обычно во время критического возраста, в период ранней юности, когда впервые проявляется шаманский призыв. Такие приказы kelet являются самыми страшными и опасными для молодых шаманов. Большая часть случаев смерти молодых шаманов в результате непослушания призыву "духов" относится к приказам о перемене пола. Существуют, однако, различные степени такого рода превращений.

На первой стадии этого превращения мужчина начинает подражать женщине лишь в манере заплетать и причесывать волосы. Этот обычай широко распространен среди чукоч и применяется не только шаманами по распоряжению "духов", но также и больными людьми по приказу шаманов. В последнем случае изменение прически имеет целью обмануть "духов", чтобы они не могли узнать больного и таким образом отстали от него.

Вторая стадия характеризуется принятием женской одежды. Это также практикуется как для шаманских, так и для магически-медицинских целей. Вторая стадия не включает в себя полного изменения пола. Так, например, Kьmьq?j, приписывавший себе шаманскую силу, носил женскую одежду, которую он принял еще в период ранней юности при следующих обстоятельствах. Он захворал какой-то странной болезнью, во время которой он спал во внутреннем пологе днем и ночью почти без перерыва. Наконец к нему явился во сне kelь и приказал ему надеть женское платье. Он исполнил требование "духа". Несмотря на это превращение, Kьroьq?j имел жену и четырех детей, один из которых был еще грудным в то время, когда я его видел. Щеки у Kьmьq?j были покрыты густыми черными волосами, и не могло быть никакого сомнения, к какому полу он принадлежит в действительности.

Юноше, по имени Cajvuurgьn, с мыса Чаплина, шаман приказал носить женскую одежду для того, чтобы вылечиться от хронической болезни, мучившей его с детства.

Случаи, подобные описанным, встречаются не часто, так как присвоение платья другого пола, с одной стороны, является слишком заметным, а, с другой стороны, все же не придает той необыкновенной силы, которую якобы имеет действительное изменение пола.

На третьей стадии происходит более полное превращение. Юноша, проходящий через нее, теряет все привычки и навыки своего пола и приобретает женские привычки и наклонности. Он бросает ружье, копье, пастуший аркан и гарпун морского охотника и берется за иголку и скребок для шкур. Он очень быстро овладевает женскими навыками, так как "духи" помогают ему в этом. Даже в разговоре он принимает особое, женское произношение. Видоизменяется также его организм, если не внешне, то, по крайней мере, в своих свойствах и силе. Он теряет мужскую силу, легкость в беге, выносливость в борьбе и становится беспомощен, как женщина. Изменяется даже его психика и характер. Превращенный человек теряет неустрашимость, отвагу и воинственный дух и начинает бояться чужих людей и любить маленьких грудных ребят. Короче говоря, он становится женщиной, сохраняя мужскую наружность.

Трудно, конечно, определить, какую роль играет в таком превращении самовнушение и какие из этих изменений человек приписывает себе сознательно, с целью произвести впечатление на окружающих.

Наиболее важным и значительным превращением является изменение пола. У "мягкого человека" начинают появляться женские чувства и переживания. Он старается снискать у мужчин жалость и расположение к себе и с помощью "духов" преуспевает в этом. Так, он может возбудить во всех мужчинах желание бороться за его любовь. Из их числа он выбирает себе мужа, причем совершается обычный обряд свадьбы. Должен сказать, что такие союзы бывают очень прочны и часто длится до смерти одного из супругов. Супруги живут так же, как и прочие люди. Мужчина следит за стадом, занимается охотой и рыболовством, в то время как "жена" исполняет все домашние работы. В их сожительстве, modo Socrans, превращенная жена всегда играет пассивную роль. Рассказывают, что некоторые "мягкие люди" утрачивают все мужские желания и в конце концов приобретают женские органы. Другие же имеют тайных возлюбленных, от которых у них есть дети.

Превращенный человек сохраняет свое прежнее мужское имя. Все "мягкие люди", которых: я знал, имели мужские имена. Только один из них назывался "Женская одежда" -- Amolen (Ker-Amolen), причем Amolen представляет мужское имя. В противоположность этому, некоторым обыкновенным людям шаман дает при рождении или позднее женское имя. Положение превращенного человека настолько необычно, что привлекает много сплетен и насмешек со стороны соседей. Насмешки передаются, конечно, шопотом, так как туземцы боятся превращенных людей гораздо больше, чем обыкновенных шаманов. <…> Считается, что каждый "мягкий мужчина" имеет между "духами" своего специального покровителя. Чукчи говорят, что такой покровитель по большей части является сверхъестественным мужем, мужем-kelь (kele-uwaquc) превращенного человека. Этот "муж" считается настоящим главой семьи. Он передает приказания через свою превращенную "жену". Муж-человек, конечно, должен сразу же исполнять эти распоряжения под страхом немедленного наказания. Поэтому в такого рода семьях "голос" "жены" -- это голос, решающий во всех делах. Часто муж принимает имя "жены" как дополнение к своему имени, например: Teluwge-Jatgьrgьn (Jatgьrgьn – муж Teluwge); это соответствует тому, что в других случаях имя отца прибавляют к имени сына: Kokole-Jatgьrgьn (Jatgьrgьn – сын Kokole). Муж-kelь очень чувствителен к малейшим насмешкам над его "женой", так как он знает, что "мягкий мужчина" очень "боязлив и робок". Кроме того он сознает, что положение превращенного мужчины вызывает смех лишь потому, что он подчиняется его приказам.

В. Богораз «Чукчи. Том II»



Кровавые реки, веревка и плаха,

Проклятье, отчаянья стон.

Как много вас в битве погибло без страха,

О, братьев святой легион!..

Но призраки братьев, погибших печально,

Далеко от кровли родной,

Без слез, без привета, без ласки прощальной,

Бессменно стоят предо мной.

Ужасен их саван, запачканный кровью;

Сверкает их пламенный взор,

И жадное сердце читает с любовью

В нем мужества полный укор.

В. Борораз «Призыв» (фрагмент, 1885)

Мы сами копали могилу свою,

Готова глубокая яма;

Пред нею мы встали на самом краю:

«Стреляйте же верно и прямо!

Пусть в сердце вонзится жестокий свинец,

Горячею кровью напьется,

И сердце не дрогнет, но примет конец, -

Оно лишь для родины бьется».

В ответ усмехнулся палач-генерал:

«Спасибо на вашей работе,

Земли вы хотели - я землю вам дал,

А волю на небе найдете...»

«Не смейся, коварный, жестокий старик,

Нам выпала страшная доля;

Но выстрелам вашим ответит наш крик:

«Земля и народная воля!»

Мы начали рано, мы шли умирать,

Но скоро по нашему следу

Проложит дорогу товарищей рать -

Они у вас вырвут победу.

В. Богораз «Предсмертная песня» (фрагмент, 1906)

Если события вроде нынешних случаются только раз в столетие, исследование господина Богораза о чукчах случается только раз в вечность, и я думаю, что Вашей обязанностью перед наукой является предоставить нам результаты Ваших исследований.

Из письма Франца Боаса Владимиру Богоразу от 22 апреля 1906 года

Колымск лежал так далеко на востоке, что касался запада. Из этой Азии было недалеко до Америки. Нас было 50 человек отчаянных голов, а казаков в единственном городе Средне-Колымске было человек 15, и вместе с полицией они нас боялись, как огня. На праздник коронации полиция зажжет иллюминацию и устроит себе выпивку. Выпивка крутая. Пьют спирт гольем. А мы иллюминацию погасим и устроим контр-выпивку в три раза покруче. Полиция запрется, забаррикадируется в исправницком доме и сидит до утра. Впрочем, с населением мы ладили отлично, особенно с девицами. И даже с исправником ссорились редко. По праздникам с ним же разыгрывали винт, "с прикупкой", "с присыпкой", "с гвоздем", "с эфиопом", "с треугольником", "классический" простой. А в тяжелые зимние ночи читали напролет увесистые книги на разных языках, – даже исправника Карзина до того навинтили, что он у нас целую зиму старался одолеть "Капитал", – да, да, настоящего Маркса, том 1-й "Капитала". Но не вышло у него никакого капиталу. Он запил жестоко и казенные вещи продал наехавшим купцам.

Незабвенные годы в Колымске, – натуральное хозяйство, каменный век вживе, "не половишь – не поешь". Ловишь рыбу, ездишь на собаках и вместе с собаками кормишься этой рыбой. В амбаре живет горностай, хватает мышей и таскает мясные куски. На площади гнездятся куропатки. Ночью к порогу приходит лисица и лижет помои. Было нас полсотни человек. Собак было за 200. Десяток неводов. Рыбы ловили на каждого в год пудов 60, дров заготовляли в общем до сотни кубов. Все своими собственными белыми ручками, – кого же заставишь? А морозы какие, – плюнешь – замерзший плевок вонзается в снег сосулькой. Лед на реке толщиною в печатную сажень. Хочешь напиться, изволь пробуравить этот лед. Также и для рыболовных сетей. Ничего, справлялись. Боролись с природой, как северные Робинзоны, и побеждали ее. Дунет ветер "шалоник" с запада, "с гнилого угла", и зароет совсем с головой,--сиди, отсиживайся.

Аппетит, очевидно, приходит с едой. От оседлых народов я забрался к кочевым, странствовал с чукчами и с ламутами верхом на оленях, питался летнею падалью, как полагается по чукотскому укладу, и "кислою" гнилою рыбой, как полагается по укладу якутскому. Научился говорить по-чукотски, по-ламутски и даже по-эскимосски. Вызнал и усвоил всякие шаманские хитрости. Порою бывало и так, что приедет шаман и просит: «А ну-ка, погляди в твою колдовскую книгу, выскажи, какое заклинание против весенней слепоты», "Колдовская книга" была записная тетрадь. В ней было записано, действительно, всякое шаманство.

В. Богораз «Автобиография»

11 фактов о Владимире Богоразе

Юный Богораз так просил своего отца, чтобы его побыстрее отдали в гимназию, что отец раздобыл свидетельство о рождении, где был указан другой год рождения мальчика, не 1865, а 1862.В Таганрогской мужской гимназии Богораз учился вместе с Антоном Чеховым.Собирая фольклор чукчей, Владимир Богораз часто был вынужден писать на морозе. Когда чернила замерзали, он использовал для записей оленью кровь.Имя полученное при рождении Владимир Богораз использовал как литературный псевдоним, превратив его в фамилию с инициалами (Натан – Н. А. Тан). Позже он подписывался двойной фамилией Тан-Богораз.Владимир Богораз был активным участником первой в истории Всероссийской переписи населения 1897 года, осуществлял перепись колымских жителей.Себя, Владимира Иохельсона и Льва Штернберга – еще одного русского участника Северо-Тихоокеанской экспедиции – Владимир Богораз обозначал термином «этнотройка».В 1890-е годы Богораз перевел на русский язык несколько рассказов Герберта Уэллса.Материалы Джусепповской Северо-Тихоокеанской экспедиции публиковались в течение трех десятков лет под общим названием «Memoirs of the Jesup North Pacific Expedition» и составили 12 томов (27 книг, так как ряд томов выходил в нескольких частях). Богораз написал тома «Чукчи» (т. 7), «Мифология чукчей» (т. 8, ч. 1), «Эскимосы Сибири» (т. 8, ч. 3). Позже они выходили в русском переводе.В книге очерков о США, говоря о блюзе, Владимир Богораз использует созданный им термин «синявка» («"Синявка" - короткая, в рубленых строчках, народная песня, вроде русской частушки, но всегда на печальную тему. Blue - "синий" - означает на английском языке также "унылый"»).Именем Владимира Богораза названа Чукотская окружная публичная универсальная библиотека в городе Анадырь.Брат Владимира Богораза Николай стал известным хирургом. Другой брат Лазарь, тоже был врачом и, как и Владимир, участвовал в движении народовольцев, а позже эмигрировал во Францию. Врачом и народовольцем был и третий брат Александр. Сестра Прасковья стала женой народовольца Михаила Шебалина, осуждена вместе с ним на «процессе двенадцати» в 1884 году в Киеве. Двоюродный дядя Владимира Богораза был отцом известной правозащитницы Ларисы Богораз.

Материалы о Владимире Богоразе

Статья о Владимире Богоразе в русской Википедии

Владимир Богораз в проекте «Хронос»

Статья о Владимире Богоразе в «Электронной еврейской энциклопедии»

Сочинения в электронной библиотеке Максим Мошкова

Биография Владимира Богораза

Сергей Кан. «Мой друг в тупике эмпиризма и скепсиса»: Владимир Богораз, Франц Боас и политический контекст советской этнологии в конце 1920-x начале 1930-х гг.