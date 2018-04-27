Меркель едет обсуждать с Трампом Северный поток-2

Канцлер Германии Ангела Меркель 27 апреля встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации издания, Меркель совершит рабочий визит, в рамках которого состоятся 20-минутные переговоры с Трампом, обед в расширенном составе и пресс-конференция. В 14:05 Меркель планирует вылететь обратно в Берлин.

Меркель намерена обсудить с Трампом последствия американских санкций против России для немецких фирм, сотрудничающих с партнерами из РФ, а также проект «Северный поток-2».

Ранее Меркель заявила, что «Северный поток-2» является «не только экономическим проектом».

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