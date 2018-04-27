Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» состоялась на российской авиабазе Кант в Киргизии

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» в преддверии Дня Победы состоялась на территории российской авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизии.

Участникам, желающим проверить свои знания по истории, предстояло ответить на 30 вопросов о военных событиях, партизанах, культуре и многом другом.

Определить свой уровень исторической грамотности о Великой Отечественной войне прибыли члены юнармейского отряда «Новое Поколение», ученики СОШ №2 вместе с родителями, а также военнослужащие авиабазы Кант. Самому молодому участнику акции было всего 11 лет.