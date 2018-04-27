Михалков озвучил сроки начала съемок своего следующего фильма "Шоколадный револьвер"

Отечественный кинематографист Никита Михалков продолжает снимать кино — осенью 2018-го, по его словам, начнутся съемки его следующей картины — фильма со странным названием "Шоколадный револьвер".Соответствующее заявление Никита Михалков сделал вчера, выступая на мероприятии для прессы, посвященном закрытию Московского международного кинофестиваля. Михалков, если что, является президентом ММКФ."Если будет на то воля Божья, то начну снимать свой фильм осенью", — заявил режиссер, подразумевая ленту "Шоколадный револьвер". Сценарий для грядущего фильма мастера был написан им в соавторстве с Олегом и Владимиром Пресняковыми. Братья, кстати, являются авторами сценариев картин "Европа-Азия", "День Д", "Изображая жертву" и других.О сюжетной составляющей следующего фильма Михалкова пока что ничего не известно. Есть информация, согласно которой актерский состав "Шоколадного револьвера" будет интернациональным.Михалков, кроме прочего, прокомментировал слова Сами Насери, известного по франшизе "Такси" актера — ранее тот говорил, что собирается сотрудничать с Михалковым. "Такой разговор действительно был, но никаких конкретных договоренностей не было — то есть, звучали слова "хорошо бы сделать что-то вместе", но и не более", — сказал режиссер.