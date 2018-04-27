Минсельхоз РФ: Белоруссия и Россия хотят создать единый трейдер для поставок молока

Российское министерство сельского хозяйства сообщило, что Республика Беларусь и РФ ведут переговоры на тему возможности создания единой компании-трейдера для поставок молока и молочной продукции на российский рынок.

Как говорится в сообщении ведомства, на сегодняшний день уже достигли договоренности по объемам многих товарных позиций. На грядущих консультациях обсудят вопросы, касающиеся остальных позиций и создания единого трейдера. Предполагается, что компания станет заниматься всеми поставками из Белоруссии, а также проконтролирует стоимость товаров и их качественные характеристики.

Накануне министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Заяц сообщил, что диалог с Россией о поставках молока прошел конструктивно. Он заявил, что республика способна поставить нужное для российской стороны количество продукции.