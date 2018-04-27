Минюст внес «Артподготовку» в список запрещенных организаций

Минюст расширил список НКО, запрещенных в России за экстремизм. В перечень попала «Артподготовка» Вячеслава Мальцева, которую Верховный суд признал экстремистской в феврале.

«Артподготовка» стала 64-й в списке запрещенных организаций, в который также входят филиалы церкви свидетелей Иеговы, организация футбольных болельщиков «Тойс», украинская организация «Правый сектор» и другие.

Вячеслав Мальцев заочно арестован и скрывается за границей. В России его и его соратников обвиняют в попытке госпереворота — немногочисленные сторонники оппозиционера, по его мысли, должны были выйти в день столетия Октябрьской революции на улицы и совершить новый переворот.