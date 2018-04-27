Минздрав отметил снижение потребления алкоголя в России на 40%?

Пресс-служба Минздрава России сообщила, что с 2006 года потребление алкоголя в стране на душу населения сократилось почти на 40%. В ведомстве утверждают, что этот факт связан с систематической работой по снижению масштабов злоупотребления спиртным и профилактике алкоголизма среди населения. Об этом сообщает РИА Новости.

Член Общественной палаты, президент фонда «Нет алкоголизму и наркомании» Олег Зыков заявил агентству, что первичная профилактика должна быть связана с общей концепцией здорового образа жизни и рассказал о трех основных аспектах.

«Это не должны быть акции против алкоголя, это только увеличивает интерес детей к тому, чтобы экспериментировать», — уточнил он. Зыков подчеркнул, что важно научить ребенка сопротивляться негативным проявлениям среды и предложениям попробовать психоактивные вещества.

Еще одним важным направлением, по его мнению, является вторичная профилактика, направленная на снижение насилия в обществе, в том числе, бытового.

Олег Зыков отметил, что третьим важнейшим направлением должна стать помощь зависимым людям, путем создания эффективной реабилитационной деятельности.

«Сейчас наше государство не создало правил игры, вся государственная наркология основана на идеях репрессии, там нет задачи помочь человеку найти себя, новые смыслы, построить новую жизнь», — пояснил Зыков.

В Минздраве РФ сообщили агентству, что поддерживают почти все инициативы, направленные на ужесточение контроля за оборотом этилового спирта, уменьшение территориально доступности алкоголя и увеличение акцизной ставки на спиртное.