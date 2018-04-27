Мирзаянов опроверг участие в разработке «Новичка»

Советский химик Вил Мирзаянов, которого в СМИ часто называют разработчиком нервно-паралитического отравляющего вещества серии «Новичок», опроверг участие в разработках.

«В каждом интервью я не перестаю утверждать, что не являюсь создателем или разработчиком химического отравляющего вещества серии "Новичок". Ан нет, журналисты всегда величают меня как создателя или разработчика "новичков"», — сказал он РБК.

Мирзаянов добавил, что его специализацией является хромато-масс-спектроскопия.

Ученый рассказал изданию, что участвовал в испытаниях препаратов серии «Новичок» на животных — анализировал отобранные пробы. Также, по его словам, он разрабатывал методы анализа микроскопических концентраций этого химоружия в почве, воде и воздухе.

«Разумеется, я знал о всех свойствах указанных веществ и историю их продвижения до уровня оружия Советской армии», — сообщил Мирзаянов.

В 1990-е годы химик уехал в США, где издал книгу, посвященную «Новичку».

Интерес к ученому вновь возник этой весной, когда в английском Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. По версии британских властей, их пытались убить агенты российских спецслужб, используя «Новичок».

Помимо Мирзаянова на контакт с прессой пошли еще два ученых, занимавшихся разработкой этого вещества, — Владимир Углев и Леонид Ринк.