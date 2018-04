Младший сын принца Уильяма назван в честь родоначальника Виндзоров?

Пресс-служба официальной резиденции герцога и герцогини Кембриджских объявила, что супруги назвали своего новорожденного сына Луи Артур Чарльз.

«Герцог и герцогиня рады сообщить, что назвали своего сына Луи Артур Чарльз. К нему можно будет обращаться как к Его Королевскому высочеству принцу Луи Кембриджскому», - отмечается в сообщении.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ

