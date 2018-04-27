Мосгорсуд перенес заседание по жалобе Никиты Белых из-за его болезни

27 апреля на заседание Мосгосуда, рассматривающего жалобу на приговор экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, была вызвана скорая помощь. Осужденный почувствовал себя плохо, сообщает «Дождь».

Адвокат Белых заявил, что у его подзащитного было высокое давление.

«Мы все это проходили в Пресненском суде, это может закончиться реанимацией», — сказал адвокат Андрей Грохотов и попросил суд перенести заседание. Суд удовлетворил его просьбу.

«Отложить рассмотрение апелляционных жалоб на 10 мая 2018 года на 10 часов, обеспечить участие осужденного в заседании путем видеоконференцсвязи», — решила судья.

1 февраля Никита Белых был приговорен Пресненским районным судом Москвы к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взяток от руководства Нововятского лыжного комбината в обмен на покровительство предприятию.

При передаче последней части взятки Белых был задержан с поличным в бизнес-центре «Лотто Плаза» в Москве.

Осужденный настаивает на своей невиновности и утверждает, что предприниматель передал ему пожертвование на нужды области.

«Я хочу одного: чтобы суд разобрался в ситуации и принял справедливое решение», — сказал он в последнем слове.