Московские фонтаны вновь заработали

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возобновлении работы Московских фонтанов. По его словам, все городские фонтаны, в том числе новый фонтан на Биржевой площади, включены. Собянин также напомнил о скором завершении реставрации фонтанных комплексов в Лужниках и на ВДНХ.

Включили все городские фонтаны вместе с новым "сухим" фонтаном на Биржевой площади. Он был создан в прошлом году на месте хаотичной парковки и стал одним из украшений центра Москвы. А скоро завершим реставрацию крупнейших ансамблей фонтанов на #ВДНХ и в Лужниках. pic.twitter.com/Kp4iRKRAm3

— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 апреля 2018 г.