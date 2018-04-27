На бренд «Новичок» в Роспатент поступили пять заявок

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) 20 и 27 марта, 3, 5 и 6 апреля получила пять заявок на регистрацию торгового знака «Новичок». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет о названиях «Новичок», «Novichok» и «Novichek».

«Заявки касаются алкогольной и безалкогольной продукции, фармацевтических изделий», — рассказали в пресс-службе.

Ранее запатентовать название «Новичок» для бытовой химии поручал администрации мэр города Шиханы Андрей Татаринов. Он объяснил РБК, что на этот шаг решился после появления информации о ферме, выпустившей подсолнечное масло «Новичок».

«Меня эта ситуация немного задела. Ведь это наш бренд, который связан с Шиханами», — сказал Татаринов. Именно в Шиханах в советское время производился этот газ.

Напомним, название «Новичок» носит нервно-паралитический газ, которым по версии британских властей были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Спецслужбы Великобритании обвинили в этом преступлении Россию. Кремль отверг все обвинения.

"Продукты для долгой жизни". В России создали растительное масло "Новичок": https://t.co/byrsjhFgL0 pic.twitter.com/uaMFUd5iRD

— Life | Новости (@lifenews_ru) 20 апреля 2018 г.