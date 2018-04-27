На развитие самолётов «Сухой Суперджет 100» выделят 6 млрд рублей

Правительство России выделит 6 млрд рублей на развитие самолётов «Сухой Суперджет 100», сообщается на сайте кабмина.

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Средства направят на обеспечение финансовых затрат, связанных с формированием оборотного склада запасных частей воздушных судов нового типа, на внедрение сервисных бюллетеней на воздушные суда нового типа, а также на выполнение НИОКР в целях увеличения ресурса, импортозамещения систем и компонентов самолёта «Сухой Суперджет 100» и разработки его 75-местной модификации.

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