На шахте в Кривом Роге произошла авария, есть жертвы

В Кривом Роге произошла авария на шахте Гвардейская, в результате чего один горняк погиб и еще один был госпитализирован.

ГСЧС сообщает, что инцидент произошел поздно вечером в четверг на горизонте 1340 метров: «В горных выработках горноспасатели обнаружили двух пострадавших в районе бурового орта 193 оси. Один пострадавший находился в сознании, второй — в бессознательном состоянии».

Работники шахты подняли первого пострадавшего на клети на поверхность и передан работникам скорой медицинской помощи. В ведомстве уточнили: «Второму пострадавшему медицинские работники ГВГРО ГСЧС Украины оказывали первую доврачебную помощь и проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, впоследствии констатировали биологическую смерть».

Последствия аварии уже удалось ликвидировать.