На ЮЧМ по хоккею в Челябинске после победы сборной США включили гимн Словакии

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Организаторы юниорского чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 18 лет), который проходит в Челябинске и Магнитогорске, после победы сборной США над командой России в четвертьфинале турнира включили одновременно словацкий и американский гимны.

Встреча, прошедшая в четверг в Челябинске, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 0:1, 4:0) в пользу американцев, которые получили путевку в полуфинал.

По окончании игры команды выстроились для того, чтобы прослушать национальный гимн в честь победителей. Одновременно заиграли два гимна – США и Словакии, а через некоторое время музыка прервалась. Впрочем, американских хоккеистов произошедшее не смутило, и они допели гимн своей страны без музыкального сопровождения.

Как америквнцам испортили победу над Россией в Челябинске. Одновременно с гимном США играл словацкий #WM18Russia #U18Worlds pic.twitter.com/aBEhjKkOV5

— Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 26 апреля 2018 г.