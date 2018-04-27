Навальный отказался проводить акцию 5 мая по маршруту мэрии Москвы

Московская мэрия предложила оппозиционеру Алексею Навальному провести запланированную на 5 мая акцию на проспекте Академика Сахарова за пределами Садового кольца.

«Мы согласовали эту акцию. Заявителям предложено провести шествие по улице Маши Порываевой с последующим митингом на внешней стороне проспекта Академика Сахарова», — сообщил «Интерфаксу» глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

Сам Навальный назвал предложение мэрии провокацией. По его словам, предложенный маршрут длиной всего 350 метров.

Оппозиционер призвал сторонников приходить на Тверскую, где столичные власти не согласовали акцию.