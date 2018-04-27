Недетские страсти: Бритни Спирс увела Джастина Тимберлейка у Кристины Агилеры

Бритни Спирс/ Кристина Агилера

"Клуб Микки Мауса", как известно, был кузницей звезд современной американской поп-сцены: Бритни Спирс, Кристина Агилера, Джастин Тимберлейк и другие знаменитости именно там начинали свое восхождение к вершинам славы. Джеймс Корден в недавнем выпуске The Late Late Show вспомнил об этом, когда к нему в гости пришла Агилера. Правда, ведущий спросил 37-летнюю певицу не о съемках детского телешоу, а об отношениях его участников за кадром.

Кристина призналась, что в "Клубе Микки Мауса" был настоящий любовный треугольник. По словам артистки, не только Бритни Спирс была влюблена в Джастина Тимберлейка, но и она сама. Однако он выбрал Спирс, с которой в итоге встречался с 1999 по 2002 год.

Кристина Агилера

Бритни Спирс

Бритни Спирс и Кристина Агилера

Агилера констатировала, что Бритни нравилась многим, в том числе и Райану Гослингу, который тоже был участником телешоу.

Я очень хорошо знаю Райана… Он был влюблен в Бритни,– сказала гостья Кордена.

Райан Гослинг

Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг

Однако все подростковые чувства остались в прошлом: сейчас Бритни Спирс счастлива с Сэмом Асгари, Кристина Агилера – с Мэттью Ратлером, Джастин Тимберлейк женат на Джессике Бил, а Райан Гослинг воспитывает двоих дочерей с Евой Мендес.

Джастин Тимберлейк

Участники "Клуба Микки Мауса": Ти Джей Фантини, Тейт Линч, Никки Делоач, Джастин Тимберлейк, Кристина Агилера, Райан Гослинг и Бритни Спирс