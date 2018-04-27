Нет ни у кого в мире: Путин сообщил об уникальном супероружии, потрясающей мощи

Со столь мощнейшим вооружением российской армии все по плечу.

Глава российского государства Владимир Путин сообщил о создании молодыми российскими специалистами мощнейшей ударной системы, какой нет ни у кого в мире. Соответствующее заявление президент сделал в ходе встречи с ректорами российских вузов.

По словам Владимира Путина, работа ряда российских специалистов привела к созданию в России самой мощной в мире ударной системы. Глава государства отметил сотрудничество вузов и предприятий ОПК.

Президент подчеркнул, что над созданием «мощнейшей и самой современной в мире ударной системы» российские специалисты вели работу в течение семи лет.

Ранее глава государства сообщил, что специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» приняли участие в создании новейших образцов стратегического оружия РФ.