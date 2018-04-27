Новая семилетка Евросоюза пустит вспять процесс интеграции

Одним из ключевых стимулов к вступлению восточноевропейских стран в Евросоюз являлись деньги. В строившейся тогда Единой Европе была провозглашена политика экономического выравнивания регионов с целью превращения всей европейской территории в пространство с одинаковым уровнем благосостояния. Это должно было позитивно сказаться на развитии внутреннего сбыта европейских товаров, а также ликвидировать материальные разногласия, обычно служащие питательной средой центробежных политических процессов.

Реализовывалась идея через три организации: Европейский социальный фонд (ESF), Европейский фонд регионального развития (ERDF) и Фонд сплочения (CF). Их совокупный бюджет за 2007-2013 годы превысил 336 млрд. евро и достиг трети от всей расходной части общего бюджета ЕС. Сюда следует также добавить европейскую программу поддержки сельхозпроизводства, одновременно определяющую квоты по объемам производства сельхозпродукции в ЕС, и в то же время доплачивающую крестьянам за то, чтобы они не работали и тем самым не создавали перепроизводства продовольствия. Ее бюджет сопоставим с вышеназванной суммой.

Иными словами, на разного рода дотации Брюссель расходует почти триллион евро каждые 7 лет или примерно 140-150 млрд евро ежегодно, из которых до 60% суммы с 2007 года доставалось странам Восточной Европы, прежде всего, Польше, Венгрии и трем республикам Прибалтики. Хотя последним на общем фоне доставались, конечно, крошки, но в виду специфики их собственных размеров, к 2017 году евродотации формировали до четверти ВВП прибалтийских карликов.

Поступление столь масштабных средств из Брюсселя долгое время являлось убедительным козырем, подтверждавшим правильность выбранного пути на "евроинтеграцию". Такое положение вещей вызывало рост раздражения у стран-доноров (Германия, Франция, Великобритания, Бельгия и Австрия), но политической целесообразности удавалось брать верх.

Все испортил Brexit, разом выбивший 10-процентную дыру в доходной части "программ выравнивания". Уже второй год подряд в Европе продолжается увлекательная игра в перекладывание дополнительной финансовой ноши на оставшиеся страны. Желающих платить больше, а получать меньше не находится.

Более того, дебаты затронули вопрос целесообразности и самой программы, а также "справедливости" ее принципов. Раньше размер дотаций для каждой страны определялся исходя из величины ее подушевого ВВП, вследствие чего промышленно развитые государства Западной Европы неизбежно оказывались в роли доноров. Но в итоге уровень жизни в "бедных" странах Восточной Европы начал превосходить аналогичный показатель отдельных регионов государств Европы Южной и даже лидеров ее экономической мощи, таких как, например, Франция. Не меньшее недовольство высказывают Бельгия и Нидерланды.

Все это выливается в ожесточенную войну за распределение евродотаций в следующий бюджетный период с 2020 по 2027 годы. Пока она еще более-менее удерживается за закрытыми дверьми властных кабинетов, но сквозь них уже начинает доноситься грохот в СМИ. В следующем году торговля неизбежно выльется в публичную сферу и тем самым неизбежно затронет уже вопрос целесообразности сохранения евроинтеграции.

Высказанная канцлером ФРГ Ангелой Меркель идея "Европы двух скоростей" (которую, в принципе, поддержал и президент Франции Эмми Макрон) понравилась далеко не всем, ибо она фактически узаконивает разделение Евросоюза на богатую метрополию и беднеющие эксплуатируемые колонии.

Причем, кроме Прибалтики, размер евродотаций будет неизбежно сокращен и такому их ключевому получателю как Польша. В Варшаве этот момент уже хорошо понимают, от того активно используют оставшееся время для сколачивания политической фронды из "обиженных стран", от лица которой поляки намерены противостоять в Брюсселе немцам и французам.

Следует отметить, что у поляков есть достаточно серьезные шансы на успех их проекта. Однако это будет означать и нарастание жесткости противостояния блоков стран-еврочленов между собой, чреватого, в конечном итоге, даже распадом самого Евросоюза. Безусловно, еще не в следующем году, но начало процессу положит именно приближающаяся драка за дотационные деньги доноров.

Александр Запольскис

http://www.iarex.ru/articles/57382.html