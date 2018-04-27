Новый факт по делу Скрипалей полностью развалил версию Британии

Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, не могло и никогда не хранилось в Шиханах. Об этом заявил глава ЗАТО Андрей Татаринов.

Напомним, британские СМИ, ссылаясь на официальные источники, писали, что отравляющее вещество для Скрипалей было произведено на объекте Шиханы в Саратовской области.

Кроме этого, по словам Татаринова, полигон Шиханы, о котором идёт речь, существует до сих пор, но там никогда не проходили испытания химического оружия.

Напомним, 4 марта, в британском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил Россию в причастности к этому преступлению, Москва все обвинения отрицает.