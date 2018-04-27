О невероятной пользе темного шоколада рассказали биологи

Американскими учёными было установлено неожиданное свойство тёмного шоколада. Как оказалось, продукт является очень полезным для зрения.

Особое значение имеют органические соединения из ароматических колец (флавонолы). Так, благодаря ежедневному употреблению небольших порций тёмного шоколада может улучшиться зрение.

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В ходе исследования было установлено, что тёмный шоколад улучшает остроту зрения, в отличие от молочного. Помимо прочего, способствует повышению контрастной чувствительности, характеризующейся способностью различать предметы при уменьшении интенсивности света.

Биологи это объяснили тем, что флавонолы увеличивают кровяной приток к глазной сетчатке. Но точная причина всё же неизвестна.