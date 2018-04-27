Объединенному штабу ОДКБ — 15 лет

28 апреля 2018 года – 15-я годовщина создания Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности.

Объединенный штаб ОДКБ, являясь постоянно действующим рабочим органом Организации, отвечает за подготовку предложений по военной составляющей ОДКБ.

На Объединенный штаб ОДКБ возлагаются задачи, связанные с формированием, функционированием и применением Войск (Коллективных сил) ОДКБ, подготовкой и проведением совместно с оборонными ведомствами государств – членов Организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, военно-техническим сотрудничеством, координацией совместной подготовки кадров и специалистов для вооруженных сил государств – членов ОДКБ.

Большой вклад Объединенный штаб ОДКБ внес в разработку нормативных правовых документов, направленных на создание и развитие всех компонентов системы коллективной безопасности.

За 15 лет при организационной и координирующей роли Объединенного штаба в Организации Договора о коллективной безопасности сформированы Коллективные силы оперативного реагирования, Коллективные силы быстрого развертывания, Миротворческие силы и Коллективные авиационные силы. Общая численность Коллективных сил ОДКБ, созданных на многосторонней основе, составляет свыше 26 тыс. военнослужащих.

Приняты решения по созданию системы управления, порядку формирования и подготовки соответствующих командований. Разработаны и ежегодно уточняются планы оперативного развертывания формирований сил и средств. В интересах эффективного применения Войск (Коллективных сил) ОДКБ осуществляется подготовка в рамках совместных мероприятий, проводимых в формате ОДКБ.

Учитывая важную роль Объединенного штаба ОДКБ в системе коллективной безопасности Организации, в октябре 2016 года в городе Ереване главами всех шести государств – членов ОДКБ подписан комплект документов, касающихся совершенствования структуры Объединенного штаба ОДКБ.

С 1 января 2018 года Объединенный штаб ОДКБ функционирует в новом штате. Реализован принцип коалиционного управления. Начальник Объединенного штаба назначается от Российской Федерации. Три заместителя начальника Объединенного штаба и два начальника управлений назначаются от Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. В новом штате предусмотрены специалисты родов войск и специальных войск, в частности, – авиации, ПВО, разведки, связи, РХБЗ, инженерных войск, РЭБ и топографической службы.

Новым структурным подразделением Объединенного штаба и важным элементом системы коллективной безопасности Организации стал Центр кризисного реагирования ОДКБ, который предназначен для организационной, информационно-аналитической и информационно-технологической поддержки деятельности уставных и рабочих органов ОДКБ в интересах своевременного принятия решений, направленных на обеспечение безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитета государств – членов ОДКБ в рамках кризисного реагирования.

Спецификой ОДКБ является наличие дееспособного силового потенциала, готового к реагированию на широкий спектр современных и перспективных вызовов и угроз в зоне ответственности ОДКБ.

В настоящее время в рамках ОДКБ создана и функционирует система коллективной безопасности ОДКБ, которая представляет собой совокупность органов ОДКБ и национальных органов государственного управления, сил и средств государств – членов ОДКБ, обеспечивающих в соответствии с международным правом и национальным законодательством защиту коллективных интересов, суверенитета и территориальной целостности государств – членов ОДКБ на коллективной основе.

В Восточно-Европейском регионе в рамках Союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации, а также в Кавказском регионе на основе двусторонних соглашений Армении и России созданы соответствующие региональные группировки войск.

В состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ входят наиболее боеготовые и мобильные соединения, воинские части и формирования сил специального назначения всех шести государств – членов Организации. Общая численность КСОР ОДКБ составляет около 18 тысяч человек.

В Центральноазиатском регионе коллективной безопасности созданы Коллективные силы быстрого развертывания, общая численность которых составляет около 5 тысяч человек. Это высоко подготовленные, хорошо технически оснащенные преимущественно десантно-штурмовые и горно-стрелковые подразделения государств – членов ОДКБ Центральноазиатского региона.

Численность Миротворческих сил ОДКБ, в состав которых для выполнения миротворческих задач государствами – членами ОДКБ на постоянной основе выделены военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, составляет около 3600 человек.

В Коллективные авиационные силы ОДКБ входят авиационные формирования военно-транспортной (транспортной) и специальной авиации вооруженных сил, органов безопасности и внутренних дел (полиции), а также органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Одной из актуальных задач на современном этапе развития коллективной безопасности является завершение создания систем противовоздушной обороны в регионах коллективной безопасности с последующим их интегрированием в Единую (Объединенную) систему противовоздушной и противоракетной обороны ОДКБ.

Сегодня на двусторонней основе создана и развивается Единая региональная система ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации, подписаны и ратифицированы Соглашения о создании подобных Российско-Казахстанской и Российско-Армянской систем. На многосторонней основе ведется работа по созданию Объединенной системы противовоздушной обороны в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности. Организована работа над проектами соглашений по созданию систем ПВО России с Республикой Таджикистан, а также России с Кыргызской Республикой.

Основным ежегодным мероприятием оперативной и боевой подготовки коллективных сил ОДКБ является совместное оперативно-стратегическое учение «Боевое братство». В рамках этого масштабного учения в период с сентября по ноябрь на территории Центральноазиатского региона коллективной безопасности с охватом территории четырех государств спланированы к проведению: стратегическая командно-штабная тренировка с участием оперативных групп министерств и ведомств государств – членов ОДКБ, тактико-специальное учение «Поиск-2018» с силами и средствами разведывательных служб и подразделений государств – членов ОДКБ, командно-штабное учение с Коллективными авиационными силами ОДКБ «Воздушный мост-2018», командно-штабная тренировка с Командованием КСОР ОДКБ, командно-штабное учение с воинскими контингентами КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2018», совместное тактическое учение «Рубеж-2018» с подразделениями КСБР ЦАР и совместное учение «Нерушимое братство-2018» с Миротворческими силами ОДКБ.

Напомним, что в 2017 году в совместном оперативно-стратегическом учении «Боевое братство-2017» приняли участие около 12 тыс. человек личного состава, более 2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 140 летательных аппаратов. Учения такого масштаба являются сдерживающим фактором и адекватным ответом на демонстрацию военной силы иностранными государствами вблизи государственных границ государств – членов ОДКБ.