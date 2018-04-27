Опубликовано видео посадки нового истребителя Су-57

В социальной сети Facebook появилось видео, на котором, предположительно, видна посадка нового многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.

Кадры сделаны возле взлетно-посадочной полосы аэродрома Раменское Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском.

Истребители Су-57 впервые пролетят над Красной площадью во время парада Победы. Ранее состоялась репетиция.

Самолет предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника.