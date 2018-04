Опубликованы фото со встречи Помпео и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала в своем микроблоге в Twitter фотографии со встречи госсекретаря Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Прекрасно, что Помпео официально вступил в должность госсекретаря. Он поможет президенту США направить наши усилия на денуклеаризацию Корейского полуострова (фото сделано во время заранее подтвержденной поездки на пасхальные выходные)», — написала Сандерс.

Great to have Secretary Pompeo confirmed. He will do an excellent job helping @POTUS lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. (photos from previously confirmed Easter weekend trip) pic.twitter.com/o4RNDKVmah

Ранее Сенат утвердил Помпео в должности госсекретаря.

Фото: Twitter