Овечкин первым из хоккеистов "Вашингтона" набрал 100 очков в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российский нападающий Александр Овечкин стал первым игроком в истории "Вашингтон Кэпиталз", кому удалось достичь рубежа в 100 набранных очков в плей-офф НХЛ.

В четверг "Вашингтон" на своем льду со счетом 2:3 уступил "Питтсбургу" в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ. Овечкин забросил шайбу и отдал результативную передачу. После этой игры в активе 32-летнего россиянина стало 100 набранных очков (52 шайбы + 48 передач) в 104 матчах в плей-офф НХЛ за все время.

"Вашингтон Кэпиталз" выступает в НХЛ с 1974 года.