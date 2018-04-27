Парламентарии рекомендовали правительству вернуть вытрезвители

В Петербурге состоялось заседание президиума Совета законодателей РФ — консультативного органа при Госдуме и Совете Федерации. Этот орган рекомендовал правительству вернуть в России систему вытрезвителей, передает «Интерфакс».

Регионам рекомендовано выделить собственные средства для создания вытрезвителей в городах с населением более 100 тысяч человек.

Совет законодателей РФ существует с 2012 года. В его состав входят спикеры обеих палат парламента (они возглавляют совет), их заместители, председатели парламентских комитетов и главы региональных парламентов.