ПАРНАС предложил выдвинуть единого кандидата на выборах мэра Москвы

Председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов призвал оппозицию к созданию коалиции на выборах мэра Москвы, несмотря на решение партии «Яблоко» выдвинуть своего кандидата. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что единый кандидат на выборах мэра Москвы может быть выдвинут коалицией оппозиционных сил, несмотря на то, что партия "Яблоко" решила проводить свои праймериз», — заявил Касьянов.

Он напомнил, что глава Красносельского муниципального округа Москвы и лидер оппозиционного движения «Солидарность» Илья Яшин из-за решения «Яблока» не сможет принять участие в предварительном голосовании.

Касьянов пояснил, что в коалицию могут войти партии ПАРНАС и «Гражданская инициатива», «Открытая Россия», а также лишенная регистрации Партия прогресса Алексея Навального . Он подчеркнул, что если одна из перечисленных организаций откажется от участия в коалиции, ПАРНАС не будет выдвигать кандидата на выборы мэра Москвы. Касьянов добавил, что консультации по созданию коалиции пока продолжаются.

25 апреля бюро партии «Яблоко» объявило о проведении праймериз для определения кандидата на выборах мэра Москвы. Однако к ним не будут допущены исключенные из партии лица и члены других партий. В праймериз не смогут участвовать оппозиционеры Илья Яшин и Дмитрий Гудков. Первый был исключен из «Яблока» в 2008 году, второй — в скором времени станет сопредседателем партии «Гражданская инициатива».