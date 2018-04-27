Песков подтвердил проработку «списка Собчак»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что список лиц, которых экс-кандидат в президенты Ксения Собчак считает политзаключенными, находится в работе, сообщает «Интерфакс».

Песков отметил: «Список действительно был передан и находится в работе в соответствующих подразделениях администрации президента и в соответствующих министерствах». При этом он подчеркнул, что «не согласен с формулировкой "политзаключенные"».

От комментариев по перспективам рассмотрения дел этих осужденных Песков воздержался: «После того, как какая-то позиция будет сформулирована, тогда уже будет понятно. Но, поскольку сейчас никакая позиция не сформулирована, сказать вам ничего я не смогу».

Напомним, в марте Ксения Собчак передала Владимиру Путину список из 16 фамилий — лиц, которых она считает политзаключенными и просит помиловать. В перечень, в частности, вошли фигуранты «дела 26 марта» Дмитрий Борисов и Станислав Зимовец, осужденный по статье о терроризме Александр Кольченко, брат оппозиционера Алексея Навального Олег, осужденный по «экстремистской статье» журналист РБК Александр Соколов.