Песков прокомментировал показания Родченкова в CAS

Показания экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на слушаниях в Арбитражном спортивном суде являются подтверждением недостоверности озвученной им ранее информации в отношении российских спортсменов. С таким заявлением выступил спикер президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости Спорт.

«Сейчас налицо тот факт, что человек путается в показаниях. Налицо тот факт, что человек фактически подтверждает свою ложь, свою клевету и тот факт, что человек сам подтверждает необоснованность своих предыдущих слов. Конечно же, мы надеемся, что эта ситуация заставит различные организации еще раз очень серьезно посмотреть на предтечу тех или иных решений, которые они принимали в отношении наших спортсменов», — сказал Песков.

По его словам, эта тема заслуживает внимание СМИ, в том числе тех, которые «превозносили вот этого самого джентльмена».

«Еще тогда мы говорили, что вряд ли эти голословные обвинения джентльмена заслуживают такого внимания, и вряд ли на них можно основывать какие-то серьезные решения, в том числе таких уважаемых организаций, как WADA или иных. Тем не менее, нас тогда не послушали», — добавил Песков.

Ранее Родченков не подтвердил часть допинговых обвинений против России.

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