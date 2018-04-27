Победителем Московского кинофестиваля объявлена «Царь-птица»

Главный приз «Золотой Георгий» 40-го Московского международного кинофестиваля достался российской картине «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова, сообщается на сайте киносмотра.

Это якутский фильм, рассказывающий о жизни двух стариков в глухой тайге в 1930-х годах. Старик со старухой занимаются хозяйством и доживают свой век, пока в один прекрасный день к ним не прилетает орел.

Священная птица всю зиму кормится у стариков и в конце концов становится частью их семьи.

Специальный приз жюри «Серебряный Георгий» достался российскому фильму «Ню» режиссера Яна Гэ.

«Серебряным Георгием» за лучшую режиссерскую работу была отмечена российско-армянская работа «Спитак» режиссера Александра Котта.

Приза за вклад в мировой кинематограф был посмертно удостоен Олег Табаков.

Настастья Кински получила специальный приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского».