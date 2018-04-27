Подан первый иск к Роскомнадзору из-за последствий попыток блокировки Telegram

Глава российской компании «Инвестори» Александр Вихарев обратился в суд с требованием к Роскомнадзору возместить пять миллионов рублей убытков из-за веерных блокировок сторонних сервисов при попытках ограничить доступ к Telegram. Об этом РИА Новости сообщил представитель предпринимателя. Копия иска находится в распоряжении агентства.

Истец утверждает, что из-за блокировок ему поступили «жалобы клиентов в связи с невозможностью регистрации на платформе компании». «Инвестори» занимается привлечением инвесторов в коммерческую недвижимость.

«Данные ограничения нарушили пропускную способность самой организации, и большое количество инвесторов, использующих платформу истца, не смогли произвести операции в своих личных кабинетах», — отметил заявитель.

Иск зарегистрирован канцелярией Московского арбитражного суда, однако пока неясно, проводилась ли по этому поводу техническая экспертиза, которая способна подтвердить или опровергнуть претензии бизнесмена к Роскомнадзору.

«Любая жалоба пользователя, равно как и отсутствие возможности получить заявленный сервис, наносит ущерб рыночному позиционированию», — заявил Вихарев агентству.

Ранее сообщалось, что из-за блокировки IP-адресов в ночь на 27 апреля со сложностями столкнулись «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter и Facebook. Роскомнадзор объяснил случившееся «кратковременным попаданием в реестр отдельных IP-адресов технологическими особенностями работы системы».