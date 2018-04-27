Полина Гагарина в детском платье показала новую грудь

Полина Гагарина показала подписчикам в своем микроблоге «новую грудь». На новом фото в кокетливом платье вокалистка сама указала анатомическую часть тела.

Снимок Гагарина подписала:

Учла все негодования моих дорогих подписчиков и быстренько сделала грудь) всё для вас, - пунктуацию и орфографию мы сохранили.

Полина имела в виду негодование подписчиков, вызванное неделю назад, другим фото. На снимке певица предстала в черном комбинезоне с прозрачным верхом. Увы, большая часть фалловеров оставили отрицательные комментарии.

Впрочем, на фото с «новой грудью» поклонники грудь опять не обнаружили. За то оценили самоиронию Полины Гагариной.