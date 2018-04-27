Пора вычеркивать США с Англией из числа «чистых» стран

История со Скрипалями и «химической атакой» в Сирии выглядит совершенно безобразно. И с точки зрения классической дипломатии, и с точки зрения формально юридической (во всяком случае, в традиции последних 2000 лет), и с точки зрения нравственности и морали. Недаром так жестко (совершенно не в своем стиле) отреагировали на нее китайцы: с их точки зрения, англичане и американцы потеряли лицо. То есть потерпели сокрушительное поражение.

С нашей точки зрения, ситуация выглядит немножко иначе, причем версий есть несколько.

С одной стороны, это может быть воспринято как радикальное изменение дипломатической традиции, когда аргументы заменяются пропагандистской кампанией. И тогда неважно, что и как происходило в реальности, главное — насколько ты контролируешь СМИ. Отметим, что такой подход уже в истории случался (в гитлеровской Германии под него даже подвели теоретическую базу), но все равно, некий «гамбургский счет» между государственными лидерами был. Сегодняшняя ситуация выглядит иначе, такое впечатление, что даже при личных встречах руководство, по крайней мере, Англии, будет исходить из того, что раз что-то написано во всех их газетах, то так оно и есть.

С другой стороны, есть еще один вариант. Который состоит в том, что правила дипломатии в новых условиях предлагается применять не ко всем государствам, как равноправным субъектам мировой политики (некоторых, конечно, унижали и раньше, как, например, Чехословакию в процессе Мюнхенской конференции 1938 года, но все-таки это не было правилом), а только к тем, которые считаются «чистыми». Это, конечно, опасная тенденция, поскольку «нечистые» могут ситуацию изменить и предъявить свои претензии, но США после 1991 года впали в эйфорию и такое впечатление, что о последствиях они уже не очень думают. А история показывает, что правила (в случае дипломатии – Вестфальскую систему) придумали не только потому, что это минимизирует издержки, но и потому, что апелляция к «праву сильного» практически всегда этому самому «сильному» рано или поздно выходит боком.

Фактически ситуация со Скрипалями и в Сирии в рамках этой концепции означает, что нас вычеркнули из числа «чистых» с точки зрения англосаксонского (долларового) мира. Альтернатива понятна — нужно создавать свой мир – с Китаем, например – и открыто и честно вычеркивать уже США с Англией из числа «чистых» в рамках этого мира. Ничего личного, только бизнес. Не вызывает сомнений, что такой подход им не понравится, но он требует серьезных изменений в нашей стране, поскольку для него категорически необходимо железной рукой вычистить из власти и элиты всех, кто считает (или даже просто может допустить), что Солнце встает в Вашингтоне.

Да, с точки зрения общества, это означает организовать «охоту на ведьм», но есть разные тонкости. Вспомним, например, ситуацию конца 40-х годов, когда в нашей стране началась борьба с «низкопоклонством перед Западом». Сейчас многих пишут про то, что это была «охота на ведьм», я даже спорить не буду. Но вспомним, что тогда было на Западе, после «Фултонской речи» Червилля! [Опечатка, но уж больно удачная. Прим. ред.] Нас тогда вычеркнули из числа «чистых» в рамках англо-саксонского мира — и СССР ответил единственным адекватным способом, вычеркнув их из числа «чистых» для нас и наших союзников. К слову, в самих США «охота на ведьм» была ничуть не менее яркой. Иными словами, это всего-навсего разделение мира на зоны влияния и ничего «такого» тут нет. Но – только с точки зрения тех, для кого доллар не является чем-то обязательным и сверхценным. Поскольку у нас пока ситуация иная, с ней, так или иначе, нужно будет бороться.

Но настоящий текст я писал не для этого. Давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения экономики, точнее, экономической системы.

Мы хорошо помним, как в 90-е годы представители зарождающегося бизнеса относились к соблюдению правил: я неоднократно слышал от их представителей, что тогда платить по своим обязательствам было верхом идиотизма. Поскольку платить нужно только тогда, когда контрагент способен предъявить более серьезные аргументы, чем такую глупость, как контракт или тем более устную договоренность. Да и сейчас ситуация изменилась не сильно, по этой причине, в частности, я не имею дело со многими крупными компаниями, с моей личной точки зрения, они не заслуживают даже минимального доверия.

Но теперь посмотрим на весь тот комплекс знаний, иллюзий, представлений и фантазий, которые лежат в основе капитализации компаний на мировом рынке. Всегда считалось, что в дипломатии нравы куда более приличные, чем в бизнесе. Ну, что поделаешь, просто разные сферы деятельности. Но представьте себе, что в основе современной финансовой системы лежит репутация, построенная на историях типа Скрипалей… Просто представьте… Вот и я как представил, так сразу и понял, что — ни копейки своих денег! Никому…

Я даже комментировать дальше не буду, поскольку фантазия у всех есть и представить себе соответствующую картину может каждый. Причем иногда это даже публикуется (вспомним Илона Маска или истории 2008 года типа «Энрона», про которые все уже благополучно забыли). Но отдайте себе отчет: не исключено, что подавляющая часть капитализации практически всех компаний на мировом рынке создана за счет историй, достоверность которых сравнима с историей о российской роли в отравлении Скрипалей. Вот и все.

Михаил Хазин

https://khazin.ru/articles/153-geopolitika/58515-komu-mozhno-verit