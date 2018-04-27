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» » Постройневшая и счастливая: Мэрайя Кэри на свидании со своим возлюбленным Брайаном Танакой

Постройневшая и счастливая: Мэрайя Кэри на свидании со своим возлюбленным Брайаном Танакой


Добавлено: 27 апр 2018 в 17:05, Категория: Шоу-бизнес
Постройневшая и счастливая: Мэрайя Кэри на свидании со своим возлюбленным Брайаном Танакой

Мэрайя Кэри и Брайан Танака

48-летняя Мэрайя Кэри в последнее время буквально светится от счастья. Звезда, которая недавно впервые поведала о том, что страдает биполярным расстройством, кажется, опускать руки не намерена и активно сражается со своим заболеванием. Во всяком случае выглядит она потрясающе и всем своим видом дает понять, что в ее жизни сейчас все складывается более чем удачно.

Заметно постройневшую (а ведь она всю жизнь боролась с лишним весом и даже в конце прошлого года сделала операцию по уменьшению желудка) и не скрывавшую своей улыбки Кэри папарацци засняли вчера около одного из итальянских ресторанов в Западном Голливуде, куда она пришла вместе со своим 35-летним бойфрендом Брайаном Танакой.

Одетая в обтягивающее красное платье от французского бренда Mugler и изящные светлые босоножки на каблуках, певица выглядела очень стильно и соблазнительно. Образ звезды оценили не только мы, но и ее бойфренд, который то и дело нежно приобнимал Мэрайю за талию и не спукал с нее влюбленных глаз. И, надо сказать, понять его можно — этот случайный выход Кэри в свет, пожалуй, стал одним из самых удачных ее появлений на публике.


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Добавлено: 27 апр 2018 в 17:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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