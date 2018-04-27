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Появились детали церемонии инаугурации Путина


Добавлено: 27 апр 2018 в 11:00, Категория: Украина
Появились детали церемонии инаугурации Путина

На церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина, запланированную на 7 мая, приедут около пяти тысяч гостей.

СМИ со ссылкой на источник в госструктурах отмечают, что повторения сценария прошлой инаугурации, когда Путин проехал по пустынным улицам, не будет.

По его словам, напомнил, что в 2012 году президент России в черном лимузине проследовал в Кремль по Кремлевской набережной и Васильевскому спуску. Проезд транслировался в прямом эфире. Тогда многие обратили внимание, что в момент проезда кортежа центр столицы был совершенно пуст.

Источник добавил: «Нынешняя инаугурация будет отличаться от предыдущих и большим количеством гостей — их придет около 5 тысяч».

Отмечается, что среди приглашенных — участники избирательной компании, волонтеры.

Источник уточнил: «Инаугурация будет выдержана в рамках протокола. Ее сценарий был разработан в бытность президентом РФ Бориса Ельцина и с тех пор существенным корректировкам не подвергался. Исключение — место проведения мероприятия: Ельцин вступал в должность в Кремлевском Дворце съездов, а начиная с 2000, инаугурация проходит в Большом Кремлевском дворце».

Традиционно, инаугурация проводится в полдень. За несколько минут до этого избранный президент прибывает в Кремль, проходит через Георгиевский и Александровский залы, в Андреевском зале поднимается на подиум, где уже находятся председатель Конституционного суда и главы обеих палат парламента. Затем произносит текст присяги, положив правую руку на специально изготовленный экземпляр Конституции.


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Добавлено: 27 апр 2018 в 11:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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