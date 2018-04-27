Правительство РФ одобрило выделение более 16 млрд рублей регионам на повышение МРОТ

Кабмин России одобрил распоряжение о выделении регионам 16,3 миллиарда рублей из-за увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Информация опубликована на сайте правительства. МРОТ увеличился с 1 мая текущего года. Ранее сумма составляла чуть более девяти тысяч рублей, теперь — 11,163 тысячи. Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Выделенные средства частично компенсируют расходы из бюджета российских субъектов. Ранее о выделении более чем 16 миллиардов рублей заявлял глава Минтруда РФ Максим Топилин.