Предприятиям дадут льготные кредиты на покупку оборудования для маркировки лекарств

Фонд развития промышленности запустил программу по выдаче льготных займов на покупку оборудования для маркировки лекарств, сообщила пресс-служба Минпромторга.

«Для внедрения процесса маркировки фармпроизводителям требуется приобретение специального оборудования. Теперь в ФРП можно получить льготный заём на эти цели под один процент годовых сроком до двух лет на сумму от пяти до 50 миллионов рублей. При этом погашение основного долга начинается только со второго года пользования займом», — раскрыли подробности в ведомстве.

В министерстве уточнили, что от предприятия не будет требоваться софинансирование проекта. Таким образом, компании смогут за счёт средств кредита полностью оплатить покупку оборудования. «Однако компания должна предоставить банковскую гарантию на сумму займа в качестве его обеспечения», — добавили в Минпромторге.

В конце 2017 года в России был принят закон о маркировке лекарств. Согласно документу, специальные идентификационные знаки должны наноситься на вторичную упаковку лекарств, что позволит покупателям при помощи смартфона или сканера проверить легальность препарата.

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