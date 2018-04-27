Представитель США в НАТО заявляет о поддержке стремлений Украины вступить в альянс

Добавлено: 27 апр 2018 в 07:46
, Категория: Политика
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Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Вашингтон поддерживает стремления Украины стать членом Североатлантического альянса.
По её словам, Украина достигла прогресса на пути реформ, которые нужны для вступления в НАТО. При этом Хатчисон призвала «двигаться дальше».
Она добавила, что США надеются, что заседания комиссии Украина — НАТО на уровне министров возобновятся. В настоящее время их блокирует Венгрия.
Хатчисон отметила, что Вашингтон активно работает над этим вопросом.
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Автор: Лидия Мартынова
Добавлено: 27 апр 2018 в 07:46, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"