Представитель США в НАТО заявляет о поддержке стремлений Украины вступить в альянс

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Вашингтон поддерживает стремления Украины стать членом Североатлантического альянса.По её словам, Украина достигла прогресса на пути реформ, которые нужны для вступления в НАТО. При этом Хатчисон призвала «двигаться дальше».Она добавила, что США надеются, что заседания комиссии Украина — НАТО на уровне министров возобновятся. В настоящее время их блокирует Венгрия.Хатчисон отметила, что Вашингтон активно работает над этим вопросом.